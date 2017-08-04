Группа художников Paintback придумала оригинальный способ борьбы с нацистскими символами, которые постоянно появляются на стенах зданий в Берлине.

Каждый день они придумывают, как переделать свастику в зверей, людей или другие позитивные образы, говорится в репортаже Би-би-си.

«Мы долго думали, как реагировать на эти полные ненависти послания. А потом решили, что нашим ответом будет юмор и любовь», - рассказывает основатель Paintback Ибо Омари.

Художники говорят, что уже сейчас в Берлине появляется все меньше нацистских символов. Но активисты не остановятся, пока не сделают Берлин на 100% свободным от свастик.