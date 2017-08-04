Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом, прилетел в Польшу.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на «Украинскую правду», которая в свою очередь ссылается на польские СМИ, которые также опубликовали видео с выступлением Саакашвили на 73-й годовщине Варшавского восстания.



Во время выступления бывший грузинский президент говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.

В пресс-службе Саакашвили пока не комментируют прибытие политика в Польшу, так же как и то, по каким документам он прибыл в эту страну. Но в пресс-службе пообещали дать ответ до конца пятницы.

На прошлой неделе стало известно, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, пока политик находился в США.

Саакашвили потерял гражданство на основании ложных данных, указанных в анкете — в документах политик написал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

1news.az