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В мире

Производитель марихуаны купил город в Калифорнии 04.08.2017 13:40

Американская компания American Greens Inc., которая специализируется на производстве​ продуктов из конопли, за $5 млн приобрела небольшой город Ниптон в штате Калифорния для того, чтобы превратить его «в привлекательный для туристов» объект, сообщает Bloomberg.

Ниптон расположен в пустынной местности рядом с национальным заповедником «Мохаве», неподалеку от границы штата Невада и примерно в часе езды от Лас-Вегаса.

Основанный в 1905 году как поселение золотоискателей, сейчас он опустел: Bloomberg пишет, что там проживают «примерно 20 человек».

American Greens Inc. планирует использовать имеющуюся в городе инфраструктуру и построить новые здания с использованием возобновляемых источников энергии, расположить производство съедобных продуктов из марихуаны (леденцы, конфеты, жевательную резинку и т.п.), розничные магазины, а также проводить там мероприятия для творческих людей.

​«Благодаря тому, что потребление марихуаны легализовано в Калифорнии, Неваде и шести других штатах, каждый пятый взрослый из США может потреблять ранее запретное растение, как ему заблагорассудится», — пишет Bloomberg и указывает, что этот шаг открыл компаниям возможность сделать каннабис «более распространенным продуктом».

Руководитель проекта Стивен Шеринен сказал Bloomberg, что таким образом компания намерена способствовать развитию города. «Золотая лихорадка построила этот город. «Зеленая» лихорадка может заставить его развиваться», — сказал он изданию.

Более 25 штатов в США разрешают использовать марихуану в медицинских целях.

В штатах Вашингтон, Орегон, Аляска, Калифорния, Массачусетс, Невада, Колорадо и Мэн с ноября 2016 года употребление марихуаны разрешено также в рекреационных целях.

РБК

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