Журналистка Тара Жан Стивенс столкнулась с неожиданным гостем во время эфира — «гигантской» чайкой.

Птица села прямо перед камерой, которая транслировала панораму Ванкувера. Вместо вида города телезрители наблюдали голову и крылья чайки, которая как будто специально позировала, пытаясь вытеснить ведущую из кадра.

Сначала Стивенс старалась игнорировать появление птицы. Но в результате не выдержала и рассмеялась.

Тара Жан Стивенс: «Это очень отвлекает».

Ведущая попыталась продолжить свой рассказ о погоде, но то и дело начинала смеяться. Свое выступление журналистка завершила словами «давайте уберем это», указывая на чайку.

НТВ