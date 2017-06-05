Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) разрывают дипломатические отношения с Катаром.

В заявлении, размещенном на сайте МИД Бахрейна, говорится, что королевство отзывает из соседней страны всех сотрудников своего посольства.

Подчеркивается, что соответствующее решение было принято с учетом продолжающихся действий со стороны государства Катар, направленных на дестабилизацию безопасности Королевства Бахрейн, а также вмешательства во внутренние дела, подстрекательств в СМИ, поддержки терроризма и оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном, для распространения хаоса в Бахрейне.

В ведомстве также проинформировали о закрытии в ближайшие сутки морского и воздушного сообщения с эмиратом и потребовали от дипломатических представителей Катара покинуть страну в ближайшие 48 часов.

При этом подданным королевства запрещено отныне посещать Катар, катарцы, находящиеся в Бахрейне, обязаны покинуть его в течение 14 дней, отныне им будет отказано во въезде в эту страну и транзите через ее территорию.

В Эр-Рияде объяснили данное решение соображениями безопасности. "Власти Саудовской Аравии, воспользовавшись своим суверенным правом, гарантированным им международным законодательством, решили разорвать дипломатические отношения с Государством Катар для защиты безопасности своей страны от угрозы терроризма и экстремизма", - цитирует Саудовское агентство печати коммюнике министерства иностранных дел.

"Принято решение о закрытии воздушных, морских и наземных пограничных терминалов, а также о запрете на транзит, авиасообщение и использование территориальных вод королевства Катаром", - говорится в документе.

При этом в ведомстве сообщили о начале "процедур по принятию этих мер как можно скорее в сотрудничестве с соседними братскими странами, исходя из интересов государственной безопасности".

В МИД также потребовали от катарских дипломатов покинуть королевство и объявили об отзыве своих представителей из Дохи. Саудовским подданным отныне запрещено посещать Катар, находящиеся там резиденты должны покинуть эмират в ближайшие 14 дней. Аналогичные требования касаются и катарских подданных, проживающих в королевстве.

В МИД Египта уточнили, что "решение о разрыве дипломатических отношений принято в связи с распространением Катаром идеологии группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), поддержкой терактов на Синае, продолжающимся вмешательством Катара во внутренние дела АРЕ и стран региона, что ставит под угрозу национальную безопасность арабских стран и сеет раскол в арабском обществе".

В ведомстве также заявили о провале попыток отговорить Доху от поддержки террористических группировок, в первую очередь запрещенной в Египте исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" и отказ выслать его лидеров.

В Абу-Даби также приняли решение закрыть воздушное и морское сообщения с Катаром, сообщило информационное агентство ОАЭ. "Объединенные Арабские Эмираты подтверждают свою приверженность системе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в вопросе поддержания стабильности и безопасности стран-членов, - говорится в заявлении властей страны. - Из-за продолжающейся политики Катара, который дестабилизирует ситуацию и угрожает безопасности стран региона, в интересах ССАГПЗ было принято решение о разрыве дипломатических отношений и высылке дипломатических представителей государства в течение 48 часов".

Власти ОАЭ обязали подданных Катара покинуть эмираты в течение 14 дней, аналогичные предписания касаются эмиратцев, находящихся в соседнем государстве.

Кроме того, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о прекращении участия Катара в совместной военной операции против мятежников-хуситов, установивших контроль над значительной частью территории Йемена. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал Al Arabiya.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежным шиитским движением "Ансар Аллах". По просьбе йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади саудовские ВВС при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ начали в марте 2015 года военно-воздушную операцию против хуситов. К коалиции государств Персидского залива присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

ТАСС