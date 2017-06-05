Во время благотворительного концерта, посвящённого жертвам теракта в Манчестере, было собрано более $13 млн.

Как передаёт Associated Press, деньги направят в фонд помощи пострадавшим от взрыва.

Шоу под названием One Love Manchester прошло на стадионе Emirates Old Trafford. На сцену вместе с инициатором мероприятия — американской певицей Арианой Гранде — поднялись Робби Уильямс, Джастин Бибер, Майли Сайрус, Кэти Перри, группы Black Eyed Peas, Coldplay и другие.

Ранее Лайф сообщал, что билеты на благотворительный концерт были раскуплены за шесть минут. Всего шоу посетило около 50 тысяч человек.

Напомним, взрыв в фойе комплекса "Манчестер-арена" произошёл 22 мая сразу после окончания концерта Арианы Гранде. Теракт, совершённый смертником, унёс жизни 22 человек.

Life.ru