В Бангладеш родился мальчик с редким генетическим расстройством — прогерией.

Малыша сравнили с Бенджамином Баттоном - персонажем рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Но, но только герой «Загадочной истории» с возрастом не стареет, а молодеет.

Синдром Хатчинсона-Гилфорда Прогерия (СХГП) является редким фатальным генетическим заболеванием, которое характеризуется внезапным ускоренным старением у детей и встречается у одного из 8 миллионов детей в мире.

Название синдрома происходит от греческого слова и означает «преждевременное старение». Хотя существуют различные формы прогерии, классический тип синдром Хатчинсона-Гилфорда Прогерия получил свое название в честь врачей, которые первыми описали заболевание, в 1886 году это сделал доктор Джонатан Хатчинсон, а в 1897 году доктор Гастингс Гилфорд.

Данное редкое заболевание проявляется с детства и медицина пока бессильна перед ним. Недуг несет тяжелые последствия для тех, кто им страдает - развитие атеросклероза и заболеваний сердца.

Считается, что с прогерией живут примерно тринадцать лет. Тем не менее имеют место случаи, когда дети с данным диагнозом достигали двадцатилетия. В мире зафиксировано не более 80 случаев прогерии.

Nur.kz