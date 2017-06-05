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В мире

В Индии не менее 22 пассажиров автобуса сгорели заживо после ДТП 05.06.2017 09:00

По меньшей мере 22 пассажира автобуса сгорели заживо на севере Индии в результате пожара, вспыхнувшего после столкновения с грузовиком, передает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в районе города Барели, штат Уттар-Прадеш. Дизельный бак автобуса взорвался после столкновения с грузовиком. Автобус, многие пассажиры которого спали, быстро охватил огонь.

«Около 05.45 к нам поступило 22 тела с места столкновения автобуса. Тела обгорели до неузнаваемости», — заявил представитель одного из госпиталей Барели Шайлеш Ранджан.

По словам представителя полиции, пожарные оперативно прибыли на место происшествия, но тушение пожара было затруднено большой интенсивностью возгорания.

Причины ДТП устанавливаются. По некоторым данным, ДТП произошло после того, как автобус выехал на встречную полосу.

Автобус направлялся из Нью-Дели в город Гонда.

РИА Новости

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