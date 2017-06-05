Пользователи соцсетей обратили внимание на твит колумниста New York Observer Андре Уокера, предложившего террористам ИГИЛ убить его за 50 тысяч фунтов (более 64 тысяч долларов).

Об этом сообщает The Independent.

Уокер сфотографировался на фоне Темзы с двуручным мечом в руках и объявил награду за свою голову. «Я дам вам адрес, полиции не будет. Но у меня есть меч, так что удачи!» — подписал он снимок. Позднее он удалил твит и объяснил подписчикам, что «просто искал равного по силе соперника, чтобы сразиться с ним в честной схватке».

Пользователи сети оценили смелость Уокера, но напомнили ему, что носить двуручный меч на улицах Лондона не совсем законно. Некоторые посоветовали ему найти оружие поэффективнее.

Lenta.Ru