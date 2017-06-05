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В мире

Международная конференция по Кипру возобновит работу в июне 05.06.2017 17:34

Лидеры греческой и турецкой общин Кипра договорились о возобновлении работы Международной конференции по Кипру в ближайшие дни.

Об этом, как сообщает Anadolu, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по итогам трехчасовой встречи с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафой Акынджи и лидером греческой администрации Никосом Анастасиадисом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, международная конференция по Кипру должна пройти в свете решений, принятых на женевской конференции 12 июня.

«Сегодня лидеры двух общин согласились во мнении о том, что вопросы, связанные с безопасностью и гарантиями, представляют жизненно важное значение для обеих сторон. Прогресс в достижении общего согласия по этому вопросу является важным элементом в укреплении доверия между двумя общинами»,- отметил генсек ООН.

Он добавил, что намерен встретиться с представителями Греции, Турции, Великобритании и ЕС.

Ф.Багирова

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