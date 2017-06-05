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В мире

СМИ назвали причину массовой давки во время финала Лиги чемпионов в Турине - ВИДЕО 05.06.2017 04:38

Причиной давки в фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине в ходе просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов стал розыгрыш двух подростков, сообщает портал Football Italia.

Два молодых человека, пришедших посмотреть игру вместе с другими болельщиками, решили пошутить, притворившись террористами-смертниками. Один из них, как установила полиция после анализа записей с камер видеонаблюдения, поднял руки и начал что-то кричать. Испуганные люди начали разбегаться в разные стороны, что и вызвало давку.

На допросе в полиции подростки признались в содеянном.

За финальным матчем Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" наблюдали на большом экране на площади в Турине около 20 тысяч болельщиков. В давке пострадали около 1500 человек.

Матч "Ювентус" – "Реал" завершился со счетом 1:4.

РИА Новости

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