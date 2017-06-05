В федеральной земле Штирия в Австрии один полицейский и альпинистка погибли, сорвавшись с каната спасательного вертолета в ущелье, сообщает Kleine Zeitung.

Полицейский вертолет прибыл на место в горах, где застряли два альпиниста. Сотрудник правоохранительных органов спустился к ним и закрепил альпинистов на канате. После этого полицейский по лебедке начал поднимать их на борт вертолета, но канат внезапно оборвался, и все трое упали в ущелье.

В результате произошедшего погиб 28-летний полицейский и альпинистка. Второй альпинист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Gazeta.Ru