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В мире

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне 05.06.2017 02:00

Террористическая группировка ИГИЛ взяла ответственность за нападение в столице Великобритании, передает агентство Рейтер.

Вечером минувшей субботы автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.

РИА Новости

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