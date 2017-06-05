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В мире

Эмиратские авиакомпании и Qatar Airways подключились к дипломатическому конфликту 05.06.2017 14:36

Вслед за базирующейся в Абу-Даби авиакомпанией Etihad Airways полеты в Катар собрались прекращать эмиратские компании FlyDubai и Emirates, сообщает Reuters.

Также со вторника приостанавливает полеты в Доху Air Arabia, которая пообещала уже купившим билеты пассажирам компенсировать затраты на билеты или предложить рейсы по другим направлениям.

Затем Qatar Airways через свой сайт сообщила, что прекращает полеты в Саудовскую Аравию, передает Reuters.

В ночь на 5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и прекращении с ним морского и воздушного сообщения. Они обвинили Доху в поддержке террористических группировок и в попытках вмешательства во внутренние дела этих государств. МИД Катара назвал эти решения неоправданными и нарушающими суверенитет Катара.

Ведомости

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