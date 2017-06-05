В популярных соцсетях и мессенджерах новая зараза: мошенники от имени известных авиакомпаний предлагают попытать счастья и выиграть билеты.

Ссылки, по которым переходят пользователи, опасны для компьютера и кошелька.

Ленты Facebook переполнены подобными репостами. Пользователи по всему миру ведутся на «предложения» ведущих авиакомпаний: французам предлагают Air France, россиянам — Emirates или «Аэрофлот».

Перейдя по ссылке, жертва заражает свое устройство вирусом-трояном, затем, авторизовавшись как пользователь Facebook, передает мошенникам свои личные данные, а также рассылает вредоносную ссылку своим контактам и в довершение всего делает репост на своей странице.

Как пишет эксперт по кибербезопасности Руслан Юсупов, мошенники могут делать с устройством что угодно: обчищать онлайн-счета пользователей и компаний, если использовался рабочий компьютер; воровать информацию, в том числе интимного характера; подключать устройство к сети, использующейся для DDoS-атак или рассылки спама; использовать компьютер для хранения запрещенной информации и сокрытия киберпреступлений.

Новую заразу уже сравнивают с вирусом WannaCry, который несколько недель назад поразил десятки тысяч компьютеров по всему миру. Вредоносная программа блокировала доступ к информации на устройствах с ОС Windows и требовала выкуп от 300 долларов.

«НТВ»