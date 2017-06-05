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В мире

Лондонец после теракта вернулся в ресторан и оплатил счет 05.06.2017 01:23

Британский политический активист Ричард Энджелл, который во время ужина в ресторане на лондонском рынке Боро стал свидетелем теракта, на следующий день вернулся, чтобы оплатить счет и оставить чаевые официантам. Об этом сообщает в воскресенье, 4 июня, BuzzFeed.

«Персонал помогал посетителям вместо того, чтобы помочь себе. К тому же еда была прекрасна», — пояснил Энджелл, занимающий должность директора пролейбористской политической организации «Прогресс».

Он отдыхал с друзьями в заведении Arabica Bar & Kitchen, когда к рынку подъехали террористы в фургоне. По его словам, он увидел людей в крови на улице и услышал стрельбу. В ресторане началась паника. «Внезапно мы поняли, что охранники спешно запирают двери, нам велели нагнуться и прикрыться. Люди ложились на пол, стучали по столам», — рассказал Энджелл.

Он подчеркнул, что полицейские и медики прибыли на место «почти сразу и показали себя блестяще». По его словам, стражи порядка уже через несколько минут начали эвакуировать людей с рынка и из расположенных вокруг заведений, но трудность заключалась в том, что многие в субботний вечер были изрядно пьяны — некоторых даже пришлось выносить на руках.

Вечером 3 июня террористы на белом фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста, а затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и бросились с ножами на пешеходов. Погибли семь человек, 48 получили ранения. По последним данным, больше 20 находятся в больницах в критическом состоянии, сообщает The Telegraph.

Lenta.Ru

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