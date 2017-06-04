Правящая Консервативная партия Великобритании приостанавливает предвыборную кампанию из-за двух атак в британской столице.

Об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя премьер-министра Терезы Мэй.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства.

"Консервативная партия не будет проводить предвыборную кампанию на национальном уровне сегодня", — заявил представитель Уильм Джеймс.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

РИА Новости