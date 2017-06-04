USD1.7021
EUR1.9097
RUB0.0302
Brent50.26
WTI47.95
Золото2 152.90
S&P 500 Index2 430.06
Nikkei 22520 223.07
В мире

Тысячи аргентинцев вышли в Буэнос-Айресе на марш против насилия в отношении женщин - ФОТО 04.06.2017 10:53

Тысячи человек вышли на улицы аргентинской столицы, чтобы выразить протест против насилия в отношении женщин.

Марш прошел под лозунгом "Ни одной меньше" (Ni una menos).

Манифестанты собрались у здания Конгресса, а затем колонной проследовали до Майской площади, расположенной перед президентским дворцом. С установленной на ней сцены лидеры нескольких общественных организаций зачитали итоговое заявление участников марша, в котором они призвали власти принять эффективные меры для предотвращения случаев насилия в отношении женщин.

Многие манифестанты держали в руках плакаты с такими надписями, как "Мы хотим быть живыми", "Государство несет ответственность", "Хватит убийств". На марше также звучали призывы к легализации абортов и критика действующего правительства.

В рамках общей манифестации были организованы несколько отдельных акций. Участники одной из них стояли в белых масках напротив Национального совета по делам женщин и зачитывали имена девушек и женщин, убитых в этом году. "У каждой из них была своя жизнь, мечты, планы, которые были разрушены из-за гендерного насилия и отсутствия государственной политики, направленной на обеспечение нашего права на жизнь. Мы проводим эту акцию здесь, потому что именно этот Совет отвечает за реализацию законов в области защиты прав женщин на национальном уровне", - сказала корреспонденту ТАСС координатор общественного движения Mumala Ракель Виванко.

Впервые марш под лозунгом "Ни одной меньше" прошел в Аргентине в 2015 году, с тех пор он проводится ежегодно в начале июня. В этом году манифестации также прошли в городах Тукуман, Росарио, Кордова и Мендоса.

По официальным данным, в 2016 году в Аргентине было зарегистрировано 254 убийства женщин. В большинстве случаев они стали жертвами людей из своего близкого окружения - мужей, женихов или бывших супругов.

ТАСС

133количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Скончался глава компании Silk Way TravelАтака на Лондон: наезд на пешеходов и резня - ФОТОРЕПОРТАЖ«Ювентус» — «Реал»: букмекеры оценили шансы команд на победу в финале Лиги чемпионовТеракты в Лондоне: шесть человек погибли, десятки пострадали - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОФинал ЛЧ: «Реал» завоевал 12-й чемпионский титул! «Ювентус» в 7-й раз проиграл финальный матч - ФОТО – ВИДЕОКриштиану Роналду: «Мы хотим войти в историю, и стать первой командой, которая выигрывала Лигу чемпионов два года подряд»Криштиану Роналду забил 600-й гол в карьереАндрей Шевченко: «Такой великий футболист, как Буффон, должен выиграть ЛЧ»Новак Джокович замахнулся ракеткой на судью во время игры – ВИДЕОВ иранском городе Шираз число пострадавших при взрыве выросло до 37 человек - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 июня10:53 Тысячи аргентинцев вышли в Буэнос-Айресе на марш против насилия в отношении женщин - ФОТО10:26 Мужчина застрелил восемь человек в поселке под Тверью10:00 Теракты в Лондоне: шесть человек погибли, десятки пострадали - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО07:32 В Германии афганский беженец зарезал пятилетнего ребенка из России06:10 «МЮ» — «Реалу»: увидимся в Суперкубке УЕФА!05:50 Атака на Лондон: наезд на пешеходов и резня - ФОТОРЕПОРТАЖ05:21 В Мексике не менее 30 человек погибли в результате бандитских столкновений05:00 600 человек пострадали в давке в Турине, ребёнок 4 лет в критическом состоянии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО04:17 В Мексике неизвестные напали на журналиста03:50 Фантастический гол Манджукича, триумф «Реала» - ФОТОРЕПОРТАЖ03:39 80 тыс. фанатов следили на «Сантьяго Бернабеу» за финалом ЛЧ «Ювентус» — «Реал» - ФОТО03:22 Президент ФИФА: Буффон больше чем чемпион02:43 Офицеру ВМС США дали 6 лет тюрьмы за выдачу военных тайн девушкам01:37 Криштиану Роналду забил 600-й гол в карьере01:34 Асад обвинил Трампа в «проглатывании» предвыборных обещаний