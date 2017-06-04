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В мире

Спецслужбы Пакистана заявили об убийстве восьми командиров ИГИЛ 04.06.2017 21:29

Сотрудники службы безопасности Пакистана сообщили о том, что по меньшей мере восемь полевых командиров экстремистской группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", запрещенной в России и ряде других стран, были убиты в ходе трехдневного наступления.

Сотрудники, пожелавшие оставаться неназванными, сообщили, что наступательная операция сконцентрирована вокруг пещеры у города Мастунга в Белуджистане, которую боевики ИГИЛ используют в качестве укрытия.

Сообщается, что рейд был вызван похищением двух китайских учителей в прошлом месяце в столице Белуджистана Кветте, однако найти похищенных не удалось.

ИГИЛ также взяло на себя ответственность за мощный взрыв бомбы в Мастунге в прошлом месяце, в результате которого погибли 25 человек.

BBC Russian

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