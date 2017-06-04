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В мире

Еще один раненный в ходе протестов в Венесуэле скончался от ожогов 04.06.2017 20:09

Молодой человек, получивший ожоги в ходе протестов в районе Альтамира столицы Венесуэлы Каракаса, умер в ночь на воскресенье от сердечно-легочной недостаточности, сообщил министр связи и информации страны Эрнесто Вильегас.

"Только что скончался от сердечно-легочной недостаточности молодой человек Орландо Фигера, которого после ударов ножом заживо сожгли больные ненавистью в Альтамире 20 мая", — написал Вильегас в своем микроблоге в Twitter.

У Фигеры были зафиксированы ожоги 80% тела, а также несколько ударов ножом. Мать погибшего обвинила в смерти своего сына лидеров оппозиции Хулио Борхеса и Энрике Каприлеса. По данным защитника народа Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, отвечающего за сферу прав человека, Фигера был сторонником президента Николаса Мадуро, за что якобы и был жестоко атакован оппозиционными манифестантами.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших составляет 65 человек.

РИА Новости

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