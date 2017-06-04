Президент США Дональд Трамп подверг критике мэра Лондона Садика Хана за призыв к гражданам «не беспокоиться» после теракта. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

«По меньшей мере семь погибших и 48 раненых при теракте и мэр Лондона говорит, что «нет причин для беспокойства!» — написал он.

Ранее Садик Хан сообщил, что парламентские выборы не стоит откладывать из-за атак террористов в центре Лондона в ночь на 4 июня.

Глава города также предупредил жителей о том, что на улицах будет увеличено число полицейских, и призвал сохранять спокойствие.

Gazeta.ru