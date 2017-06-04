USD1.7021
EUR1.9097
RUB0.0302
Brent50.26
WTI47.95
Золото2 152.90
S&P 500 Index2 430.06
Nikkei 22520 223.07
В мире

В Грузии заключенных разделят на курящих и некурящих 04.06.2017 18:22

В грузинских тюрьмах заключенных разделят на камеры для курящих и некурящих. Об этом сообщается на сайте министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии.

«Цель осуществленных изменений - оградить некурящих от вредного воздействия табачного дыма», — говорится в тексте документа.

Приказ главы ведомства вступил в силу с момента подписания.

Парламент Грузии в конце мая утвердил поправки в антитабачное законодательство, в соответствие с которыми в стране поэтапно будут введены новые ограничения на потребление табака и табачных изделий.

Gazeta.ru

267количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Атака на Лондон: наезд на пешеходов и резня - ФОТОРЕПОРТАЖЧисло погибших в результате терактов в Лондоне увеличилось до семи - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОФинал ЛЧ: «Реал» завоевал 12-й чемпионский титул! «Ювентус» в 7-й раз проиграл финальный матч - ФОТО – ВИДЕОКриштиану Роналду забил 600-й гол в карьереПрезидент ФИФА: Буффон больше чем чемпионФантастический гол Манджукича, триумф «Реала» - ФОТОРЕПОРТАЖ«МЮ» — «Реалу»: увидимся в Суперкубке УЕФА!80 тыс. фанатов следили на «Сантьяго Бернабеу» за финалом ЛЧ «Ювентус» — «Реал» - ФОТОЛига чемпионов, финал. «Ювентус» - «Реал»: сказка для Буффона или 12-й титул «Реала»? – ФОТОВ Германии афганский беженец зарезал пятилетнего ребенка из России

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 июня18:22 В Грузии заключенных разделят на курящих и некурящих18:06 Рауль: «Нынешний состав — лучший в истории «Реала»17:36 Полиция Лондона задержала 12 человек по делу о теракте17:14 Билеты на матч сборной Азербайджана можно приобрести и в Сумгайыте17:02 Трамп призвал отказаться от политкорректности после терактов в Лондоне16:43 «Кяпяз» подписал голкипера «Нефтчи»16:30 КНДР будет развивать ядерную программу «без промедлений»16:12 Джонни Эванс: «Мы можем добиться хорошего результата в Баку»15:55 В понедельник в Баку и на Абшероне без осадков, до +3015:34 Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования британскому премьеру15:21 Азербайджанские таэквондисты выиграли 17 медалей в Австрии15:03 Министр энергетики Азербайджана помещен в реанимацию14:49 СМИ: КНДР способна в любое время нанести удар по континентальной части США14:26 Мэй выступила с заявлением о терактах за последние три месяца14:05 Флорентино Перес: «Зидан может остаться в «Реале» до конца своей жизни»