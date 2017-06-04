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Атака на Лондон: наезд на пешеходов и резня - ФОТОРЕПОРТАЖ 04.06.2017 05:50

В ночь с субботы на воскресенье 4 июня белый микроавтобус врезался в толпу из 20 человек, собравшуюся на Лондонском мосту.

Сделав зигзаг, машина проскочила мост, но вскоре остановилась. Из нее выскочили три человека «южной внешности», как описали их очевидцы, с ножами в руках и напали на прохожих. Одновременно полиция сообщила о еще двух инцидентах — один совсем рядом, в районе Боро Маркет, второй — в Воксхолле, совсем в другой стороне, неподалеку от штаб-квартиры британской разведки MI6.

Очевидцы сообщили о многочисленных жертвах и звуках стрельбы, лондонская полиция посоветовала жителям и гостям города не выходить на улицы.

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Подготовил Рустам Азимов

Источник: Lenta.Ru, Gazeta.Ru

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