Президент США Дональд Трамп, комментируя теракты в Лондоне, призвал мировое сообщество покончить с политкорректностью в целях повышения уровня безопасности от терроризма.

«Мы должны прекратить быть политкорректными, нам пора заняться укреплением безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже», — написал он в своем твиттере.

Американский лидер также обрушился с критикой на исповедующего ислам мэра Лондона Садика Хана за его призывы не откладывать выборы в парламент из-за терактов.

Ранее британский премьер Тереза Мэй констатировала излишнюю толерантность к экстремизму в Великобритании.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse