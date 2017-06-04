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В мире

В Мексике неизвестные напали на журналиста 04.06.2017 04:17

Неизвестные вооруженные люди обстреляли в субботу утром радиоведущую в мексиканском штате Герреро, она получила ранения и доставлена в госпиталь в тяжелом состоянии.

По данным местной полиции, речь идет о ведущей индейского происхождения Марселе де Хесус Наталии. Под обстрел она попала у здания радио и телевидения Герреро в муниципии Ометепек.

Двадцать дней назад в Герреро группа из семи журналистов была атакована и ограблена толпой около 100 человек на дороге между двумя полицейскими кордонами.

В мае в городе Кулиакан штата Синалоа был убит Хавьер Вальдес, освещавший тему наркопреступности. Он был известен как автор ряда произведений о наркомафии, также он писал об этой проблематике в своих авторских колонках. Вальдес издал книгу "Наркожурналистика", в которой рассказал о нелегкой судьбе тех сотрудников СМИ, которые не хотят молчать перед угрозой действий наркомафии.

Вальдес стал уже пятым известным журналистом, убитым в Мексике с марта этого года. Громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич, совершенное 23 марта. Она была расстреляна неизвестным у дома в городе Чиуауа, в нее попали восемь пуль.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты более 115 работников СМИ, 20 пропали без вести, а случаев нападений на СМИ зарегистрировано около 50.

РИА Новости

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