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В мире

КНДР будет развивать ядерную программу «без промедлений» 04.06.2017 16:30

КНДР полностью отвергает последнюю резолюцию СБ ООН о расширении санкций против Пхеньяна в связи с ракетными пусками и намерена "без промедлений продолжать развитие ядерного вооружения", заявил представитель северокорейского МИД.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в комментарии дипломат назвал новые санкции против КНДР "враждебным действием, целью которого является сдерживание развития ядерных сил (страны), разоружить и полностью удушить страну экономически".

"Какими бы ни были санкции и каким бы ни было давление, мы не отступим с пути развития ядерных сил, который мы избрали для защиты суверенитета нашей страны и ее права на существование, и мы намерены продвигаться до окончательной победы", — говорится в обнародованном заявлении представителя МИД КНДР.

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество сильно заблуждается, если полагает, что санкции были разработаны "за кулисами" США и Китаем, "могут сдержать или отложить поразительное развитие ядерных сил (КНДР) даже на мгновение".

Совет безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

Последний пуск баллистической ракеты КНДР был проведен утром в понедельник с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

РИА Новости

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