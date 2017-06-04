USD1.7021
EUR1.9097
RUB0.0302
Brent50.26
WTI47.95
Золото2 152.90
S&P 500 Index2 430.06
Nikkei 22520 223.07
В мире

Офицеру ВМС США дали 6 лет тюрьмы за выдачу военных тайн девушкам 04.06.2017 02:43

Капитан-лейтенант американских ВМС Эдвард Лин приговорен к шести годам заключения за разглашение секретных данных, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в мае военный признал себя виновным в небрежном обращении с секретной информацией, передаче сведений об обороне страны и сокрытии контактов за рубежом. Изначально в апреле 2016 года Лину предъявляли обвинения в шпионаже, но впоследствии они были сняты, пишет Military.com.

Офицер попал под подозрение в конце 2014 года. ФБР выяснило, что Лин не доложил о контактах с тайваньскими военными и китаянками, с одной из которых он познакомился в салоне массажа на Гавайях.

Лин также сознался, что передавал конфиденциальную информацию гражданке США, которая лоббировала в Вашингтоне интересы одной из политических партий Тайваня.

Помимо этого, он делился данными с женщиной по имени Кэтрин Ву, которая выдавала себя за эмигрантку из Тайваня, а в действительности была секретным агентом ФБР. На суде военный заявил, что разглашал тайны, чтобы "впечатлить" подругу.

РИА Новости

86количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Скончался глава компании Silk Way Travel«Ювентус» — «Реал»: букмекеры оценили шансы команд на победу в финале Лиги чемпионовФинал ЛЧ: «Реал» завоевал 12-й чемпионский титул! «Ювентус» в 7-й раз проиграл финальный матч - ФОТО – ВИДЕОАндрей Шевченко: «Такой великий футболист, как Буффон, должен выиграть ЛЧ»Криштиану Роналду: «Мы хотим войти в историю, и стать первой командой, которая выигрывала Лигу чемпионов два года подряд»Новак Джокович замахнулся ракеткой на судью во время игры – ВИДЕОВ иранском городе Шираз число пострадавших при взрыве выросло до 37 человек - ОБНОВЛЕНООрганизации российских соотечественников в Азербайджане просят Владимира Путина помочь в деле ВАКНовое изменение в структуре Администрации Президента АзербайджанаПолиция Лондона сообщила о третьем инциденте в городе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 июня03:15 Полиция Лондона сообщила о третьем инциденте в городе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО02:43 Офицеру ВМС США дали 6 лет тюрьмы за выдачу военных тайн девушкам02:16 Трёхлетний ребёнок пропал без вести в результате давки в фан-зоне в Турине - ВИДЕО01:37 Криштиану Роналду забил 600-й гол в карьере01:34 Асад обвинил Трампа в «проглатывании» предвыборных обещаний01:12 Испанская береговая охрана спасла 170 мигрантов00:51 Финал ЛЧ: «Реал» завоевал 12-й чемпионский титул! «Ювентус» в 7-й раз проиграл финальный матч - ФОТО – ВИДЕО00:28 Макрон призвал Эрдогана освободить задержанного французского фотографа3 июня23:47 Асад: худшее уже позади - ВИДЕО23:00 Стала известна страна с самыми худшими дорогами в мире22:30 Лига чемпионов, финал. «Ювентус» - «Реал»: сказка для Буффона или 12-й титул «Реала»? – ФОТО22:00 Ряд африканских стран попросили у Евросоюза 50 миллионов евро21:43 В Японии потерпел крушение легкий самолет21:21 Число жертв серии взрывов на похоронах в Кабуле возросло до 18 - ОБНОВЛЕНО21:00 В Бразилии женщина пыталась провезти три кг кокаина, притворившись беременной - ФОТО