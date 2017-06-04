Капитан-лейтенант американских ВМС Эдвард Лин приговорен к шести годам заключения за разглашение секретных данных, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в мае военный признал себя виновным в небрежном обращении с секретной информацией, передаче сведений об обороне страны и сокрытии контактов за рубежом. Изначально в апреле 2016 года Лину предъявляли обвинения в шпионаже, но впоследствии они были сняты, пишет Military.com.

Офицер попал под подозрение в конце 2014 года. ФБР выяснило, что Лин не доложил о контактах с тайваньскими военными и китаянками, с одной из которых он познакомился в салоне массажа на Гавайях.

Лин также сознался, что передавал конфиденциальную информацию гражданке США, которая лоббировала в Вашингтоне интересы одной из политических партий Тайваня.

Помимо этого, он делился данными с женщиной по имени Кэтрин Ву, которая выдавала себя за эмигрантку из Тайваня, а в действительности была секретным агентом ФБР. На суде военный заявил, что разглашал тайны, чтобы "впечатлить" подругу.

РИА Новости