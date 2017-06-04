Испытания баллистической ракеты "Hwasong-12" "показали способность КНДР в любое время нанести удар по континентальной части Соединенных Штатов".

С таким утверждением выступила газета Rodong.

"Если Вашингтон осмелится совершить провокацию в отношении Пхеньяна, то КНДР нанесет справедливый ядерный удар, который превратит США в пепел", - отмечается в статье, опубликованной этим изданием.

Газета считает "блефом и смехотворной трусливой акцией попытки США запугать КНДР с помощью американских стратегических ядерных вооружений, размещенных вокруг Корейского полуострова".

Rodong, выражающая мнение руководства Трудовой партии Кореи, рекомендует администрации Дональда Трампа "отказаться от враждебной политики в отношении народной республики". "В противном случае возможности Пхеньяна для нанесения ядерного удара по США будут с каждым днем возрастать более быстрыми темпами", - подчеркивается в статье.

Газета предупреждает, что КНДР "будет производить более точные и разнообразные виды ядерного оружия и средств его доставки до тех пор, пока США не сделают разумный выбор".

ТАСС