Теракты последних трех месяцев в Великобритании напрямую друг с другом не связаны, их объединяет только идеология, с которой необходимо бороться.

Об этом заявила в воскресенье премьер-министр Британии Тереза Мэй.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате произошедшего погибли семь человек, 48 ранены, некоторые – в тяжелом состоянии. Теракт 3 июня стал третьим в Британии терактом за 2,5 месяца.

"Хотя эти теракты не связаны между собой единой террористической сетью, они связаны идеологией… Эта идеология – исламизм, извращение ислама и правды, и победа над этой идеологией – одна из главных современных проблем", — сказала Мэй, выступая с заявлением по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят представители правительства, полиции, спецслужб, а также мэр Лондона Садик Хан.

"С мартовского теракта полиция раскрыла пять попыток подготовки значительных терактов", — сказала Мэй после экстренного совещания с членами кабинета министров.

Двадцать второго марта в Лондоне произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

РИА Новости