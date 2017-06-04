Испанская береговая охрана спасла в Средиземном море более 170 мигрантов, которые пытались добраться до Европы с севера Африки, сообщает Служба спасения на море.

Марокканские власти сообщили испанской стороне, что судно с нелегальными мигрантами находится в районе моря Альборан (самая западная часть Средиземного моря, расположенная непосредственно перед Гибралтарским проливом). Затем стало известно, что в этом же районе находятся еще четыре судна с мигрантами.

В общей сложности на лодках находились 173 человека, все они доставлены в порты Альмерии и Мотриль (автономное сообщество Андалусия).

Порядка 70 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю за пять месяцев нынешнего года, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.

РИА Новости