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В мире

Евросоюз планирует выделить Киеву миллионы евро на восстановление Донбасса 03.06.2017 13:20

В Европейском союзе рассматривается вопрос о выделении Украине 50 миллионов евро для восстановления городской инфраструктуры и реализации гуманитарных проектов в Донбассе, сообщает сайт Верховной рады Украины.

Об этом рассказал комиссар по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан во время своего визита в Донецкую область.
Деньги предполагается вложить на развитие города Мариуполь, в частности, в промышленное производство, агропромышленную и туристическую отрасли, а также создание новых рабочих мест.

За последние годы Еврокомиссия выделила Киеву около 400 миллионов евро. Часть из этих средств была направлена на реализацию гуманитарных проектов в Донбассе, в том числе более миллиона евро получил Мариуполь, отмечается на сайте Верховной рады.

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко, сопровождавший чиновника из Евросоюза, назвал финансовую помощь ЕС "действительно неоценимой".

По информации Минстроя «ДНР», с начала боевых действий в Донбассе из-за обстрелов повреждены более 25 тысяч домов.

РИА Новости

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