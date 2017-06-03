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В мире

Асад: худшее уже позади - ВИДЕО 03.06.2017 23:47

Президент Сирии Башар Асад в интервью индийскому телеканалу WION выразил уверенность, что для Сирии худшее уже позади.

«Вещи двигаются в настоящее время в правильном направлении, в лучшем направлении», — сказал он.

По словам Асада, все наладится, если только другие страны не продолжат поддерживать террористические группировки, которые находятся на территории Сирии.

«Если этого не будет, то я уверен, что худшее уже позади нас», — подчеркнул президент Сирии.

В интервью Асада также заметил, что ситуация в стране заметно улучшилась, так как боевики террористических группировок отступают.

Gazeta.Ru

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