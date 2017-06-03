Министр обороны США Джеймс Мэттис, отвечая на вопрос о возможности превентивного удара по КНДР, заявил, что Соединенные Штаты пытаются исчерпать все дипломатические и экономические возможности воздействия на режим Ким Чен Ына.

Об этом он сказал, выступая на международной конференции по безопасности в Сингапуре, передает Associated Press.

«Мы работаем в дипломатическом, экономическом ключе, мы стараемся исчерпать все возможные альтернативы, чтобы предотвратить гонку ядерного вооружения, нарушающую ограничения ООН в отношении действий КНДР», — сказал Мэттис.

По его словам, США хотят срочно остановить действия Северной Кореи, направленные на разработку ядерного вооружения. Глава Пентагона отметил, что в последние годы КНДР нарастила усилия в этой области.

Ранее КНДР заявила о неспособности США перехватить ракеты страны.

Gazeta.ru