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В мире

Рак мозга можно предсказать за пять лет до его проявления 03.06.2017 11:00

Изменения в иммунной активности организма могут предсказать возникновение опухолей в мозге за пять лет до появления первых симптомов.

Взаимодействия между белками, которые передают информацию от одной иммунной клетки к другой, у таких пациентов могут становиться слабее, и это говорит о том, что в будущем им может быть поставлен диагноз «рак мозга». Об этом рассказали американские ученые из Университета Огайо (Ohio State University), группой которых руководила Джудит Шварцбаум (Judith Schwartzbaum).

Исследователи сфокусировались на глиомах, которые составляют 80% от всех опухолей мозга. Средняя выживаемость при этом диагнозе составляет 14 месяцев. Среди симптомов глиомы – головные боли, потеря памяти, изменения в поведении, проблемы с речью и со зрением. Обычно опухоль находят только через три месяца после появления первых симптомов, и к этому времени она уже становится агрессивной. Специалисты изучили образцы крови 974 пациентов, у половины из которых в течение нескольких лет после взятия крови развился рак мозга.

Основываясь на прошлом исследовании, в котором она искала связь между аллергией и раком мозга, Джудит Шварцбаум и ее коллеги исследовали поведение в крови цитокинов, белков, которые стимулируют иммунную систему организма, «общаясь» между собой и с иммунными клетками. Научная группа обнаружила, что взаимодействий между цитокинами и иммунными клетками у людей, которые потом заболевали раком, было меньше, кроме того, были найдены определенные цитокины, которые, возможно, играют особенно важную роль в развитии глиом. Это не означает, что всем людям необходимо делать новый тест, но, возможно, у некоторых пациентов, по поводу состояния которых есть подозрения, он поможет найти рак раньше и раньше же начать терапию.

Med.vesti.ru

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