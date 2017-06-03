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В мире

Ряд африканских стран попросили у Евросоюза 50 миллионов евро 03.06.2017 22:00

Африканские страны Сахельского региона просят у Европейского союза 50 миллионов евро на реализацию проекта по созданию сил для противостояния исламистским военизированным группировкам.

Об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на военачальника Мали.

Ранее страны группы G5 Sahel Чад, Нигер, Буркина-Фасо, Мали и Мавритания предложили создать региональную целевую группу, направленную на борьбу с трансграничными угрозами. Тем не менее, реализация предложения затянулась из-за недостатка финансирования.

"Совет министров стран G5 Sahel обращается к ЕС с просьбой финансово поддержать размещение и функционирование совместных сил G5 Sahel", — заявил генерал из Мали Дидье Дако (Didier Dacko) в ходе встречи военачальников группы G5 Sahel, представителей ЕС и вооруженных сил Франции.

Формат G5 Sahel был создан в 2014 году пятью африканскими государствами — Мавританией, Мали, Буркина-Фасо, Нигером и Чадом — для обсуждения вопросов развития и безопасности в регионе.

Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе военные операции. Например, операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около четырех тысяч военнослужащих.

РИА Новости

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