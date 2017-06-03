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В мире

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,8 03.06.2017 06:55

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Беринговом море у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 22.24 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 199 километрах к северо-западу от острова Атту, входящего в состав Алеутских островов и являющегося территорией американского штата Аляска. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

РИА Новости

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