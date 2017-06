Мощный шторм с торнадо, напугавший местных жителей, был зафиксирован к северо-востоку от Калгари.

Спасатели распространили краткое экстренное предупреждение. Стихия передвигалась со скоростью 50 км/ч.

В результате были повреждены дома. Никто не пострадал. Многие жители провинции заявили, что "это было красиво". Как отметили очевидцы, вскоре небо просветлело.

Right now in @TownThreeHills pic.twitter.com/EAqFTeLSlA