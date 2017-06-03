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В мире

СМИ сообщили о гибели 43 человек при ударе коалиции во главе с США в Ракке 03.06.2017 16:05

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по Ракке, при этом погибли не менее 43 мирных жителей.

Об этом сообщило сирийское государственное телевидение со ссылкой на очевидцев.

Как передали местные источники, самолеты коалиции атаковали здание, где находились мирные жители, большинство погибших — женщины и дети.

РИА Новости пока не располагает официальными комментариями сирийской и американской стороны.

Операцию по освобождению Ракки ведут бойцы "Сирийских демократических сил", основу которых составляют курдские отряды и ополчение арабских племен, поддержку им оказывает американская авиация и спецназ. При этом официальный Дамаск подчеркивает, что американские военные действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере страны, по сути, является интервенцией.

По данным ООН, за последнее время в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор из-за действий коалиции погибли более ста человек. В коалиции заявляли, что изучают 38 сообщений о гибели мирных жителей в результате ее авиаударов. За все время действий коалиции были признаны достоверными 118 из 440 подобных докладов.

РИА Новости

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