Полиция округа Большой Манчестер арестовала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в комплексе "Манчестер Арена", в результате которого погибли 22 человека.

Сообщается, что 24-летний подозреваемый был арестован в городе Рашем "по подозрению в нарушениях закона о терроризме", говорится в Twitter британской полиции.

Стражи порядка сообщают, что после теракта были арестованы 17 человек, шестеро были отпущены.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта".

РИА Новости