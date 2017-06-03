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В мире

Арестован еще один подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере 03.06.2017 15:07

Полиция округа Большой Манчестер арестовала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в комплексе "Манчестер Арена", в результате которого погибли 22 человека.

Сообщается, что 24-летний подозреваемый был арестован в городе Рашем "по подозрению в нарушениях закона о терроризме", говорится в Twitter британской полиции.

Стражи порядка сообщают, что после теракта были арестованы 17 человек, шестеро были отпущены.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта".

РИА Новости

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