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В мире

США прекращают выделять средства в «зеленый климатический фонд» 03.06.2017 01:18

США немедленно прекратят выделение средств в "зеленый климатический фонд" при ООН, заявил на брифинге глава Федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

"Цели, заявленные парижским соглашением, 26-28% (по сокращению вредных выбросов в атмосферу) недостижимы. Зеленый климатический фонд, куда США обязались выделить 3 миллиарда долларов… (выделение этих средств) не будет продолжаться", — сказал он журналистам.

По его словам, остановка этих выплат произойдет "немедленно".

"Зеленый климатический фонд" был создан в результате достижения Парижского соглашения по климату. Как заявлял экс-генсек ООН Пан Ги Мун, в него лидеры стран-участниц данного соглашения согласились внести 100 миллиардов долларов к 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

РИА Новости

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