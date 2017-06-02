Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Постановлением правительства от 30 ноября 2015 года №1296 был утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию (далее - перечень)», — сказано в документе.

Отмечается, что подписанным постановлением из перечня исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

Gazeta.ru