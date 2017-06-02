Белый дом направил запрос в Верховный суд США с просьбой восстановить действие указа, временно запрещающего иммиграцию из шести стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщает Reuters.

«Мы попросили Верховный суд рассмотреть это важное дело и уверены, что указы президента [США Дональда] Трампа вписываются в его законные полномочия, касающиеся обеспечения безопасности государства и защиты нашего общества от терроризма», — говорится в заявлении официального представитель министерства юстиции США Сары Флорес.

Как отмечается, дело будут рассматривать девять судей. Для того чтобы ранее заблокированный указ вступил в силу немедленно, нужно одобрение пяти из них.

Ранее суд оставил в силе решение о приостановке иммиграционного указа Трампа.

Gazeta.ru