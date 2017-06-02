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В мире

В США двигатель самолета загорелся из-за попавшей в него птицы – ВИДЕО 02.06.2017 21:11

Лайнер United Airlines, в четверг утром следовавший рейсом из Чикаго в Майами, вернулся в аэропорт вылета из-за птицы, попавшей в двигатель.

Инцидент произошел вскоре после взлета. Пилотам пришлось отключить один из двигателей, и самолет благополучно приземлился в аэропорту О'Хара.

Один из пассажиров снял загоревшийся двигатель на видео и опубликовал ролик в Twitter.

"Что делать, когда двигатель твоего самолета в огне? Поблагодарить пилота за посадку и выпить пива", — написал он в комментарии к записи.

Другой пассажир рассказал, что салон самолета заполнился дымом, непрерывно раздавался глухой стук. "Запах дыма пугал больше всего", — признался еще один очевидец.

В United Airlines пообещали выплатить пассажирам компенсации за доставленные неудобства.

РИА Новости

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