USD1.7020
EUR1.9141
RUB0.0301
Brent51.18
WTI48.74
Золото2 155.07
S&P 500 Index2 411.80
Nikkei 2251 000 000.00
В мире

Британские ученые научились по фото различать боль и грусть на мордах овец 02.06.2017 09:08

Британские ученые разработали систему анализа выражения на мордах овец, с помощью которой можно определить, испытывает животное боль или же оно просто грустит.

Для разработки теста ученым из Кембриджского университета пришлось проанализировать полтысячи фотографий овец, сообщает агентство Франс Пресс. Исследователи выделили пять признаков, определяющих выражение морды овцы.

Ученые выяснили, что если животное испытывает боль, то у него сужены глаза, натянуты щеки, уши сложены. Также признаком боли являются опущенные вниз губы и изменение формы ноздрей — они становятся похожими на латинскую букву V.

Данный тест планируется применять и на других видах животных, в том числе лошадях, кроликах и грызунах. Руководивший группой ученых профессор Питер Робинсон напомнил, что значительную часть работы по анализу выражений "лиц" животных проделал Чарлз Дарвин.

"Сложно стандартизировать "лицо" овцы по машинному алгоритму. Их морды совсем другие в профиль, чем в анфас, и вы не можете объяснить овце, как нужно позировать", — заявила агентству коллега профессора Марва Махмуд.

"Я много гуляю по сельской местности. После работы над этим проектом я часто, бывает, останавливаюсь, чтобы "поболтать" с овцами и убедиться в том, что они счастливы", — поделился Робинсон.

РИА Новости

612количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Скончалась женщина-водитель, автомобиль которой протаранил внедорожник – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО55-летняя жена 77-летнего Эммануила Виторгана беременна – ФОТОКямал Абдуллаев назначен ректором Азербайджанского университета языковТе, кто спекулирует темой «изнасилования и заражения СПИДом» 5-летней Ягмур, предстанут перед судом – ФОТОПродолжается следствие по делу подростка, сбившего на Porsche мать двоих детей – ФОТОНа месте бывшего круга Физули строится продолжение Зимнего бульвара – ФОТОВ Азербайджане названы пригодные для купания пляжиАфган Мухтарлы арестован, ему предъявлено обвинение по трем статьям УКСамая титулованная теннисистка в мире сравнила жизнь лесбиянок и геев с деятельностью ГитлераИспользование антибиотиков приводит к тяжелым последствиям – Ахлиман Амирасланов

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 июня10:22 Медведев снял ограничения на поставки продуктов из Турции10:14 Белый дом попросил Верховный суд восстановить действие указа по миграции10:06 Более 100 жителей Минвод получили компенсации за утраченное в паводок имущество - ВИДЕО09:58 Сафура Алиева вновь станет мамой – ФОТО09:50 Мужчина покончил с собой на бакинском бульваре09:42 За 100 дней очищено от мин свыше 2,34 млн кв. метров территории села Джоджуг Марджанлы – ФОТО09:34 СМИ: Трамп хотел снять санкции с России в первые дни президентства09:24 Путин: Сноуден — не предатель09:16 Нефть дешевеет из-за решения Трампа по климатическому соглашению09:08 Британские ученые научились по фото различать боль и грусть на мордах овец09:00 Более 50 конгрессменов требуют лишить зятя Трампа доступа к гостайне08:30 СМИ: три штата в США пошли наперекор решению выйти из соглашения по климату08:00 СБ ООН проголосует по новому проекту резолюции о санкциях в отношении КНДР07:03 В Маниле обнаружили не менее 34 тел в гостиничном комплексе после нападения - ОБНОВЛЕНО06:33 Проект новой конституции Венесуэлы вынесут на референдум