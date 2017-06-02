USD1.7020
EUR1.9141
RUB0.0301
Brent51.18
WTI48.74
Золото2 155.07
S&P 500 Index2 411.80
Nikkei 2251 000 000.00
В мире

Более 50 конгрессменов требуют лишить зятя Трампа доступа к гостайне 02.06.2017 09:00

Более 50 конгрессменов подписали и отправили письмо с требованием лишить зятя и советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера доступа к секретной информации. Об этом говорится в сообщении на сайте конгрессмена Джерролда Надлера.

«Недавние сообщения о многочисленных контактах Джареда Кушнера с российскими агентами — контакты, о которых Джаред Кушнер не сообщил, — являются тревожным сигналом того, что администрация президента отказывается быть честной и прозрачной для американских граждан», — гласит заявление Надлера.

В связи с этим, считает он, доступ Кушнера к секретной информации должен быть немедленно аннулирован.

Ранее американские СМИ сообщали, что Кушнер предлагал российскому послу Сергею Кисляку создать секретный канал связи с Москвой. Впоследствии источник в Белом доме заявил, что такая инициатива исходила именно со стороны российского дипломата, а не зятя Трампа.

Gazeta.ru

232количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Скончалась женщина-водитель, автомобиль которой протаранил внедорожник – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО55-летняя жена 77-летнего Эммануила Виторгана беременна – ФОТОКямал Абдуллаев назначен ректором Азербайджанского университета языковТе, кто спекулирует темой «изнасилования и заражения СПИДом» 5-летней Ягмур, предстанут перед судом – ФОТОПродолжается следствие по делу подростка, сбившего на Porsche мать двоих детей – ФОТОНа месте бывшего круга Физули строится продолжение Зимнего бульвара – ФОТОВ Азербайджане названы пригодные для купания пляжиАфган Мухтарлы арестован, ему предъявлено обвинение по трем статьям УКСамая титулованная теннисистка в мире сравнила жизнь лесбиянок и геев с деятельностью ГитлераИспользование антибиотиков приводит к тяжелым последствиям – Ахлиман Амирасланов

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 июня10:22 Медведев снял ограничения на поставки продуктов из Турции10:14 Белый дом попросил Верховный суд восстановить действие указа по миграции10:06 Более 100 жителей Минвод получили компенсации за утраченное в паводок имущество - ВИДЕО09:58 Сафура Алиева вновь станет мамой – ФОТО09:50 Мужчина покончил с собой на бакинском бульваре09:42 За 100 дней очищено от мин свыше 2,34 млн кв. метров территории села Джоджуг Марджанлы – ФОТО09:34 СМИ: Трамп хотел снять санкции с России в первые дни президентства09:24 Путин: Сноуден — не предатель09:16 Нефть дешевеет из-за решения Трампа по климатическому соглашению09:08 Британские ученые научились по фото различать боль и грусть на мордах овец09:00 Более 50 конгрессменов требуют лишить зятя Трампа доступа к гостайне08:30 СМИ: три штата в США пошли наперекор решению выйти из соглашения по климату08:00 СБ ООН проголосует по новому проекту резолюции о санкциях в отношении КНДР07:03 В Маниле обнаружили не менее 34 тел в гостиничном комплексе после нападения - ОБНОВЛЕНО06:33 Проект новой конституции Венесуэлы вынесут на референдум