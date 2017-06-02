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В мире

СБ ООН проголосует по новому проекту резолюции о санкциях в отношении КНДР 02.06.2017 08:00

Совет Безопасности ООН в ходе вечерней сессии в пятницу проведет голосование по проекту резолюции США и Китая о расширении санкционного списка в отношении КНДР; согласно программе работы Совета на 2 июня, вопрос КНДР будет рассмотрен после обсуждения ситуации в Кот-д’Ивуаре, которое начнется в 15.00 (22.00 мск).

Проект резолюции, работа над которым шла последние несколько недель, предполагает включение в санкционный список СБ ООН четырех организаций, и более десяти частных лиц, которые, по мнению авторов документа, причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.

В четверг американский минфин заявил, что США ввели санкции в отношении граждан РФ, Китая и Северной Кореи в связи с развитием ядерной программы КНДР. В заявлении отмечается, что под санкции попал россиянин Игорь Мичурин (1978 года рождения), связанный с компанией Ardis-bearings.

В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания. Самое недавнее из них было проведено в понедельник. Пуск баллистической ракеты был проведен с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 км.

РИА Новости

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