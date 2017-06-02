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В мире

СМИ: три штата в США пошли наперекор решению выйти из соглашения по климату 02.06.2017 08:06

Губернаторы американских штатов Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк заявили о своей приверженности целям Парижского соглашения по климату, несмотря на объявление президента страны Дональда Трампа о выходе США из него, сообщила газета Hill.

Ранее Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

"Президент уже заявил, что изменение климата — это миф, что прямо противоречит буквально всем мнениям ученых в мире", — заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун, говоря от лица глав трех штатов, экономика которых в совокупности составляет, как указывает газета, пятую часть всей экономики США.

"Не думаю, что борьба с реальностью является хорошей стратегией как для Америки, так и для кого бы то ни было. Если президент решил самовольно отстраниться от этого чрезвычайно важного начинания, то Калифорния и другие штаты выступят сами", — добавил он.

Коалиция штатов, которую губернаторы назвали "Климатический альянс США", не имеет конкретных целей, кроме как со своей стороны следовать принципам изначального Парижского соглашения по климату.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли заявил, что теперь ответственность за климат полностью лежит на городах и штатах. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, в свою очередь, обвинил администрацию Трампа в том, что они "отреклись от своего лидерства и сели на задний ряд по сравнению с другими странами".

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

РИА Новости

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