Американский миллиардер Майкл Блумберг передал в ООН $15 млн на усилия направленные на борьбу с изменением климата, сообщает Интерфакс со ссылкой на журнал Forbs.

Деньги будут направлены на поддержание деятельности Исполнительного секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата, «включая его работу по оказанию помощи странам, выполняющим свои обязательства в рамках Парижского соглашения по изменению климата от 2015 года».

«Американцы не выходят из Парижского соглашения по климату. Как раз наоборот – мы движемся вперед», - заявил Блумберг, комментируя свою инициативу.

«Американцы будут уважать и выполнять Парижское соглашение... и Вашингтон не сможет сделать ничего, чтобы нас остановить», - добавил он.

75-летний экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг входит в число самых богатых людей мира по версии Forbs с состоянием $45,6 млрд. Он также в прошлом году был назначен официальным посланником ООН по вопросу изменения климата.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Его решение негативно восприняли лидеры ведущих европейских стран.

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