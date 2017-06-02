Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что по итогам работы учредительного собрания планирует вынести на референдум проект новой конституции страны.

"Новая реформированная конституция пойдет на консультативный референдум, чтобы народ решил, хочет он ее или нет", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Реформированием конституции займется учредительное собрание, созываемое по инициативе главы государства. Это вызвало массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой государственного переворота.

По словам Мадуро, сейчас более 30 тысяч человек уже записались в качестве претендентов на участие в учредительном собрании, в том числе это сделали и представители оппозиции.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас выступила против созыва учредительного собрания. По ее словам, для решения кризиса, который переживает страна, не обязательно проводить трансформацию государства, в том числе менять конституцию.

В начале мая на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро объявил о созыве учредительного собрания и подписал соответствующий указ. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

РИА Новости