Исследователи из Института будущего человечества Оксфордского университета в Великобритании и отделения политических наук Йельского университета в США оценили сроки, когда искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума.

С результатами научных изысканий можно ознакомиться в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Искусственный интеллект, как полагают специалисты, превзойдет возможности человека в переводе языков к 2024 году, заменит водителей грузовиков к 2027 году, профессия писателей, специализирующихся на беллетристике, исчезнет в 2049 году, а хирурги станут ненужными к 2053 году.

Авторы исследования уверены, что искусственный интеллект, с вероятностью 50 процентов, заменит человека через 45 лет.

В своей работе ученые опирались на глобальный опрос более 350 мировых экспертов в области искусственного интеллекта.

РИА Новости