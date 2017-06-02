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В мире

Ученые назвали сроки, когда искусственный интеллект превзойдет человека 02.06.2017 05:50

Исследователи из Института будущего человечества Оксфордского университета в Великобритании и отделения политических наук Йельского университета в США оценили сроки, когда искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума.

С результатами научных изысканий можно ознакомиться в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Искусственный интеллект, как полагают специалисты, превзойдет возможности человека в переводе языков к 2024 году, заменит водителей грузовиков к 2027 году, профессия писателей, специализирующихся на беллетристике, исчезнет в 2049 году, а хирурги станут ненужными к 2053 году.

Авторы исследования уверены, что искусственный интеллект, с вероятностью 50 процентов, заменит человека через 45 лет.

В своей работе ученые опирались на глобальный опрос более 350 мировых экспертов в области искусственного интеллекта.

РИА Новости

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